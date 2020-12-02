Sami Yangın kimdir, kaç yaşında? Sami Yangın Koronavirüs'ten mi öldü?

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden, Kayserispor Eski Başkanı Sami Yangın, hayat hikayesi merak konusu oldu. 72 yaşında hayata veda eden Eski Başkan Sami Yangın'ın sevenlerini hüzne boğdu. Peki Sami Yangın kimdir, kaç yaşında, nereli? Sami Yangın koronavirüs tedavisi yapıldı mı? Sami Yangın neden öldü?



Hes Kablo Kayserispor eski başkanlarından Sami Yangın, koronavirüs salgınından ötürü hayatını kaybetti. Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'un eski başkanlarından Sami Yangın hayatını kaybetti. Bir süredir Koranavirüs tedavisi gören Sami Yangın, hayata tutunamadı. 72 yaşındaki işadamı bugün hayatını kaybederken eşi Necmiye Yangın'ın koronavirüs tedavisi devam ediyor.

Sami Yangın, Hes Kablo Kayserispor takımında 1984-1985 sezonunda başkanlık yaparken 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmişti. Kayseri'de faaliyet yürüten Saygın Tekstil'in yönetim kurulu başkanı olan Sami Yangın, 3 Aralık 2020 Perşembe günü Kayseri Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.

Eski Başkan Sami Yangın'ın vefatı sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı taziye mesajı yayınladı. Başkan Berna Gözbaşı, "Kayserimize işadamı; Kayserispor'umuza ise başkan ve yönetici olarak yaptığı katkılarla hepimizin gönlünde yer edinen Sami Yangın ağabeyi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, basta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Kayseri'ye başsağlığı diliyorum" cümleleri kurdu.

MAHMUD SAMİ YANGIN KİMDİR?



- 1948 yılında Kayseri'de doğdu.

- İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri imam hatip lisesinde tamamladı.

- Babasının tekstil, plastik, kâğıt ve inşaat işleri dolayısı ile çocukluk yaşlarından itibaren ticaret hayatının içinde bulundu.

- Kendi ticarethanesini 1966 yılında (18 yaşında iken)Kayseri'de kurdu.

- 1966 yılından 1981 yılına kadar iplik ve tekstil ticaretini, yoğun biçimde yaptı.

- 1981 yılında Saygın Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ni kurarak, sanayiciliğe girdi.

- 1996 yılında Sayyün Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ni, 2003 yılında Saymen Mensucat İşletmeleri A.Ş.ni, 2005 yılında ise Sayenerji Elektrik Üretim A.Ş.ni kurarak, Saygın Şirketler Grubunu oluşturdu.

- Tüm bu şirketlerin fabrika inşaatlarını ve yönetim sistemlerini kendisi organize etti.

- Yine, 1983-2001 dönemi sürecince, kendi işleri yanında; Birlik Mensucat A.Ş. , Erbosan A.Ş. ve Lüks Kadife A.Ş. gibi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulundu.

- Anavatan Partisinde 2 yıl İl başkanlığı yaptı ve milletvekili seçimlerinde 8-0 gibi çok başarılı sonuçlar aldı.

- 1984–1985 döneminde Kayseri Spor kulübünün Başkanlığını yaptı.

- Kayseri merkezinde Mahmud Sami Yangın Anadolu Lisesini, Özvatan Kasabasında merhum Babasının adına Özvatan Duran Yangın İmam Hatip Lisesini yaptırmıştır. 1983 yılında Yemliha Kasabasında Mahmud Sami Yangın İlköğretim Okulunu yaptırarak eğitime katkıda öncülük etti.

- Annesi Şükriye Yangın adına bir Cami yaptırarak, hayırseverlik zincirine bir yenisini eklemiştir.

- Halen Erciyes Üniversitesi Vakfı üyesi ve Kayseri Sanayici –İşadamları Derneği kurucu üyesidir.

- Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevini dört yıl yaptı.

- Evli ve üç çocuk babasıdır.