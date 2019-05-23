“Salih Tatlıcı kimdir?” sorusu araştırılıyor. Miras davası ile gündeme çok konuşulan Tatlıcı merak edilen isimler arasında yerini aldı. 2017 yılında Tatlıcı’nın ilk eşinden olan 2 oğlu ve bir torunu arasında başlayan ve 8 yıldır süren miras davasının tamamlanmasının ardından, taraflardan Mehmet Tatlıcı paylaşım için avukatı Sibel Engin aracılığıyla mahkemeye başvurmuştu. Tatlıcı 1931 yılında Diyarbakır’da doğdu. Şetat İnşaat, Şetat Menkul Kıymetler, Şetat Turizm gibi şirketlerin sahibi oldu. 2008 yılında, 980 milyon TL serveti ile Forbes listesinde 27. Sırada yer aldı.

SALİH TATLICI KİMDİR?

1931 yılında Diyarbakır’da doğdu. Gayrimenkul kralı olarak tanınan Salih Tatlıcı ilk iş hayatına Diyarbakır’da tatlıcılık yaparak başladı. Kanser hastası olan Salih Tatlıcı, 2009 yılında vefat etti.

Tatlıcı, Şetat İnşaat, Şetat Menkul Kıymetler, Şetat Turizm gibi şirketlerin sahibi oldu. 2008 yılında, 980 milyon TL serveti ile Forbes listesinde 27. Sırada yer aldı.

Salih Tatlıcı, 1960 yılında İstanbul’a gelerek, Karaköy’de tatlı satmaya başladı. Daha sonra Tatlıcılar Pastanesi adı ile bir dükkan açtı. Tatlıcı, genç yaşında teyzesinin kızı Bedriye Hanım evlendirildi. İstanbul’a geldikten sonra 1970’lerin başında, dükkanında tezgahtar olarak çalışan Mayika adında bir Rum kıza aşık oldu.

1980’lere Türkiye’nin sayılı zenginlerinden biri oldu. Türkiye, ABD ve Dubai’de gayrimenkule yatırım yapmaya başladı. Sahip olduğu gayrimenkullerle yaklaşık 3 milyar Dolarlık servetin sahibi oldu. Çikolata sektörüne girdi, ve Pilma fabrikasını satın aldı.

Salih Tatlıcı’nın Rum sevgilisi Mayika’dan bir oğlu oldu. Behiye Hanımdan da üç oğlu olan Tatlıcı’nın olayları 1988 yılında başladı. Tatlıcı, sevgilisi Mayika’ya Yeniköy’de büyük bir yalı hediye etti, bazı gayrimenkullere Onu da ortak yaptı. 1988’de düzenlediği ilk vasiyetnamede Behiye Hanımdan olan oğullarını mirasından menetti.

1989’da da vasiyetini değiştirerek birlikte yaşadığı Mariya Bahçıvanoğlu’nu “atanmış mirasçı” tayin etti. Daha sonra 1991’de Behiye Hanımdan boşandı ve 1992 yılında Mariya Hanım ile evlendi. Mariya Hanım, adını evlendikten sonra Nurten olarak değiştirdi.

Salih Tatlıcı, 1994’te, vasiyetnamesini düzenleyerek, şu an değeri yaklaşık 3 milyar dolar olan mal varlığını Nurten Hanıma devretti. Tatlıcı, eşi Nurten Hanım ile birlikte Yeniköy’de bulunan Beykoz Konakları’nda yaşamaya başladı.

2008’in sonlarında sağlık problemleri yaşamaya başlayan Salih Tatlıcı, kansere yakalandı ve 22 Şubat 2009 günü vefat etti.