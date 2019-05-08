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Salep kavgası ölümle sonuçlandı

Salep kavgası ölümle sonuçlandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, salep toplama nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, salep toplama nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Yağlıca köyü yakınlarına salep toplamaya giden Nuri Kesici (64) ile köylüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine köylülerden Mustafa G, yanındaki av tüfeğiyle Kesici'ye ateş etti.  Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Kesici, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kesici, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, Mustafa G'yi gözaltına aldı. Kavganın, Mustafa G'nin, Kesici'nin salep toplamasını istemediği için çıktığı öğrenildi. 

(AA)

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