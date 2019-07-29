Salda Gölü nerede? Burdur Salda Gölü hakkında merak edilenler

Salda Gölü nerede? sorusu bugün aratılan konular arasında yer alıyor. Salda Gölü, Burdur- Denizli – Antalya şehirlerinin ortasında yer alan, Dünya’nın en temiz gölü olma özelliğine sahip bir doğa harikasıdır. Bu doğa harikası 1989 yılında ‘Doğal Sit Alanı’ olarak korumaya alındı. Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, kamp yapmak, ya da balayına gitmek isteyen çiftler için oldukça elverişli bir alan. İşte Salda Gölü hakkında merak edilenler

SALDA GÖLÜ

Mars’ın yüzey özelliklerine sahip dünyadaki iki yerden biri olan Salda Gölü, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden. Burdur‘un Yeşilova ilçe merkezine yaklaşık 4 km mesafede bulunan göl, 44 kilometrekarelik bir alana yayılıyor.

Yeşilova ilçesi, Doğanbaba ve Kayadibi köyleriyle çevrili olan Salda Gölü, 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor.

Göller Bölgesi içinde yer alan göl, stromatolik kayaçlar adı verilen kireçtaşına benzer bir yapıdan oluşuyor. Mars’ın yüzeyinde de görülen bu kayaçlar gölün yapısında magnezyum üretmesini sağlıyor. Bu yüzden gölün dibi de kıyıları da beyaz bir renge sahip.

Tektonik bir krater gölü olan Salda Gölü’nün suyu ve kumunun yapısında soda, kil ve magnezyum bulunduğu için bunlar bazı cilt hastalıklarına iyi geliyor. Yaz aylarında suların çekilmesiyle gölün ortasından görülmeye değer 7 beyaz ada ortaya çıkıyor.

Kapladığı Alan : 57 km2

Derinlik: 185 metre (ölçülebilen)

Ortalama Yükseklik: 1.193 metre

Gölün arka kısmında kalan karaçam ormanı tavşan, tilki, keklik gibi canlılara ev sahipliği yapıyor. Bu da tabiat alanını daha da güzelleştiriyor. Türkiye’nin en temiz dünyanın en temiz beşinci gölü olarak gösterilen Salda 1989’dan beri koruma altında bulunuyor.

Karaçam ormanlarıyla kaplı bir alan içinde bembeyaz kumu ve masmavi suyuyla dikkat çeken göl, Türkiye’nin Maldivleri olarak anılıyor.

Bakir doğasının yanında çok sayıda canlıya da ev sahipliği yapan Salda Gölü, 1989’den beri ‘Doğal Sit Alanı’ olarak korunuyor.

SALDA GÖLÜ NEREDE?

Türkiye’nin en temiz gölü özelliğini taşıyan Salda Gölü, Burdur-Denizli-Antalya şehirlerinin tam ortasında konumlanıyor. Burdur’un Yeşilova İlçesine bağlı Salda Gölü, Burdur merkeze yaklaşık 76 km uzaklıkta.

Bir doğa harikası olan göl Isparta merkeze 107 km, Denizli merkeze 100 km mesafede konumlanıyor. Salda’ya en yakın havalimanları Denizli ve Isparta’da. Ayrıca Antalya da bir alternatif olabilir.

SALDA GÖLÜ FOTOĞRAFLARI