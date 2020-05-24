Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sakarya'da iş makinesinin altında kalan operatörün cesedine ulaşıldı
24 Mayıs 2020 Pazar 17:53 | Son Güncelleme:

Sakarya'da iş makinesinin altında kalan operatörün cesedine ulaşıldı

Sakarya'da iş makinesinin altında kalan operatörün cesedine ulaşıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, baraj inşaatında çalışırken oluşan heyelanın altında kalan iş makinesi operatörünün cesedi bulundu.

Sakarya Irmağı üzerinde Mahmutlar Mahallesi mevkisinde süren baraj inşaatında İrfan Börtü'nün (35) iş makinesi ile çalışma yaptığı sırada toprak kayması oluştu.

Heyelan altında kalan Börtü'nün cesedi, yürütülen çalışmalar sonucu gece geç saatlerde bulundu.

Börtü'nün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Börtü'nün cesedinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderileceği öğrenildi.

AA


Çin'den koronavirüs çıkışı: Hukukta yeri yok!
Trump'ın önerdiği ilaç fiyasko çıktı... Ölüm oranları arttı!
Film gibi olay: Ekmek almak için evden çıktı, başına gelmeyen kalmadı
Wesley Sneijder bombası! Son dakika olarak geçtiler
Yok böyle canilik! Köpeklere yakalatıp öldürdüler
Hastane güvenlik amirine testereyle saldırı!

Hastane güvenlik amirine testereyle saldırı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyareti sonrası AA'ya konuştu:

Ruslar tarafından yapıldı! 150 metre yükseklikte ve...