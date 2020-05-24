24 Mayıs 2020 Pazar 17:53 | Son Güncelleme:
Sakarya'da iş makinesinin altında kalan operatörün cesedine ulaşıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, baraj inşaatında çalışırken oluşan heyelanın altında kalan iş makinesi operatörünün cesedi bulundu.
Sakarya Irmağı üzerinde Mahmutlar Mahallesi mevkisinde süren baraj inşaatında İrfan Börtü'nün (35) iş makinesi ile çalışma yaptığı sırada toprak kayması oluştu.
Heyelan altında kalan Börtü'nün cesedi, yürütülen çalışmalar sonucu gece geç saatlerde bulundu.
Börtü'nün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Börtü'nün cesedinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderileceği öğrenildi.
AA