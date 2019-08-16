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  3. Sakarya'da fırça atölyesinde yangın çıktı

Sakarya'da fırça atölyesinde yangın çıktı

Sakarya'da fırça atölyesinde yangın çıktı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fırça atölyesinde çıkan ve büyük çapta maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde bulunan fırça atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nafi ve Emrah Y.'ye ait fırça atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu atölyede hasar meydana gelirken atölyeye ait olan bir araçta yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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