Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0221
  • 6,728
  • 247.155
  • 86.806
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sakarya'da, arazi ve hastanedeki kavgayla ilgili 7 gözaltı

Sakarya'da, arazi ve hastanedeki kavgayla ilgili 7 gözaltı

Sakarya'da, arazi ve hastanedeki kavgayla ilgili 7 gözaltı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, husumetli ailelerin arazideki silahlı kavgasında 4 kişinin yaşamını yitirmesi, hastanedeki kavgayla birlikte toplam 11 kişinin yaralanması ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Arifiye'ye bağlı Kumbaşı Mahallesi'ndeki arazide, dün öğle saatlerinde, aralarında husumet olan iki ailenin bireylerinin birbirine tabanca ve tüfekler ile ateş açması sonucu Murat Erman, Bilal Erman, Fatih Harmancı ve Bilal Uğur hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane önünde de taraflar arasında kavga çıkarken, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği, 2'si polis 4 kişi yaralandı.  

SİLAHLARI KİMLERİN ATEŞ ETTİĞİ BELİRLENECEK

Olaylarla ilgili soruşturma sürdürülürken, jandarma 4 ve polis ise hastane önündeki olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Arifiye'deki olay yerinde ve hastane bahçesindeki saldırılarda toplam 3 tabanca ve 2 av tüfeği kullanıldığı öğrenildi. Hayatını kaybedenler ile yaralananlardan alınan parmak izleri ve el sibopları İstanbul'daki Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'ne gönderildi. Burada yapılacak incelemede silahları kimlerin ateş ettiği belirlenecek. 

İki aile arasında husumet olduğu, son olarak Semerciler Mahallesi'nden muhtar adayı olan İlyas Erman'ın, seçimi 8 oy farkla kaybetmesinden Harmancı ailesini sorumlu tuttuğu iddia edildi. Ayrıca dün ölen Murat Erman'ın oğlunun, Harmancı ailesinden bir kişinin öldüğü olayla ilgili cezaevinde bulunduğu öğrenildi. 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile aralarında geçen o diyaloğu anlattı! 'Sen kimsin?'
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, ´Doktorunuz Anlatıy

Kalp Ameliyatı Kişiliği Değiştiriyor Mu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Spor yazarlarından Galatasaray ve şampiyonluk yorumları

Ayı gülü açtı... Koparmanın cezası 60 bin lira