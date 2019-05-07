Sakarya seçim sonuçları belli oldu

Sakarya yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ekrem Yüce

İP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cihan Kolip

BTP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fuat Özbay

DSP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Necati Eker

SP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fahrettin Abay

TKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Suat Ungan

VP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ali Aşkar

Bağımsız Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Murat Taksim

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Sakarya’da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 2403, oy kullanan seçmen sayısı 595864, geçerli oy sayısı 571977 oldu. AK Parti %57,9 oy oranına, MHP %26,7 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

MHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Orhan Ünver

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Zeki Toçoğlu

CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ecevit Keleş

EKREM YÜCE KİMDİR?

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, 9 Haziran 1094 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pamukova'da bitirdi. Lise öğrenimlerini ise Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Okulunu bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı. İngilizce ve Farsça bilen Ekrem Yüce, 2 çocuk babasıdır.

GÖREVLER

ÇAYKUR - Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğü Pozisyon: Kısım Müdürü

ÇAYKUR - Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürlüğü Pozisyon: Mühendis

Özel Çay Sektörü Pozisyon: Fabrika Müdür Yardımcılığı, Fabrika Müdürlüğü, Genel Müdür Yrd.cılığı, Genel Müdür

Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulundu.