Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6553
  • 6,169
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 'Şaka yapmak isterken vurdum' demişti, adliyeye sevk edildi

'Şaka yapmak isterken vurdum' demişti, adliyeye sevk edildi

'Şaka yapmak isterken vurdum' demişti, adliyeye sevk edildi

İzmir'in Buca ilçesinde 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ı "Şaka yapmak isterken vurdum" iddiasında bulunan Emre K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana gelen olayda, Tuğçe Baran'ın (22) evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve girildiğinde genç kız başından vurulmuş halde bulunmuş ve kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak çevredeki kameraları incelemiş ve silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisini almıştı. Polis ekipleri kaçan kişinin Emre K. olduğunu belirlemesinin ardından onu gözaltına alarak emniyette sorguya alındı. Emre K., polise verdiği ilk ifadesinde  tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla Tuğçe Baran'ı vurduğunu öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. 

Tuğçe Baran, Yeşilyurt Ulu Cami'de yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.  (İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
Düğünün ardından yaptığı paylaşım duygulandırdı
Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!
Buse Varol aşkını haykırdı
'Fotoğraftaki benim' demişti... Dj Maga ile tatil yaptığı ortaya çıktı!
<p>Balık, süt ve süt ürünleri, kurubaklagiller... Neler yemeli, neler içmeli? Yaşlılıkta beslenme ru

Yaşlılıkta Beslenme Nasıl Olmalı? #DiyetGünlüğü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eğer siz de bu kan grubundaysanız dikkat! Kanser riski yüksek...

Sıfır km kredi kampanyasına, ikinci el fiyatları nasıl tepki verdi?