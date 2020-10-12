Sait Faik müze evi nerede? Sait Faik Abasıyanık müzesi hangi ilde?

Sait Faik müzesi, 1959 yılından beri yazarın yaşamış olduğu köşkte ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müze ev şeklinde olan yapıda yazarın, fotoğraflar, mektuplar, kartpostalları sergileniyor. . Türk edebiyatına sayısız eser bırakmış olan Sait Faik Abasıyanık pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyaretçilerini bekliyor.

SAİT FAİK MÜZE EVİ NEREDE?

Sait Faik Abasıyanık Müzesi Burgazada'nın Gezinti Yolu Caddesinde bulunuyor. Müze merkezi bir konumda olduğu için ulaşım da son derece kolay. Müzeyi ziyaret etmek isteyen kişiler, şehir hatları vapuru ve Mavi Marmara hatlarını kullanabilir Bostancı ve Kabataş'tan kalkan vapurlar da müzenin yakınından geçer. Kadıköy Burgazada'ya en yakın ilçedir. Bu nedenle ulaşım bu noktadan daha kolay ve hızlıdır.

Vapurdan inen yolculuklar sadece dört beş dakika yürüyerek müzeye ulaşabilir.

MÜZEDE NELER SERGİLENİYOR?

8 bölümden oluşan müze, aynı zamanda Sait Faik Abasıyanık'ın yaşadığı ev olduğu için, oda oda gezilmektedir. İlk üç bölüm yazarın yemek, misafir ve yatak odasından oluşmaktadır. 'Sait Faik Abasıyanık'ın Yaşamöyküsü I - II' ise müzenin 4. ve 5. bölümlerini oluşturuyor. Bu bölümlerde yazara ait mektuplar, müsvedde kağıtları ve kişisel eşyaları sergileniyor. Odada bulunan bilgi panoları kronolojik sırayla hazırlanmıştır. Yazarın hayatına dair önemli bilgiler bu panolar vasıtasıyla ziyaretçilere sunuluyor. Başka bir panoda ise bu zamana kadar Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanını kazanmış yazarlar ve eserlerinin ismi yazmaktadır.

Müzeyi ziyaret edenler yazarın çalışma masasını, zarf açacağını, okul defterini, gözlük kabını ve notlarını görebilir. Semaver, Lüzumsuz Adam ve Son Kuşlar gibi önemli eserlere ait notlar, okurlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu öykülerin hangi aşamalardan geçtiğini merak eden okurlar, müzeyi ziyaret ederek hem tarih hem de edebiyat yolculuğuna çıkıyorlar. Yaşam öyküsü bölümünde yazarın nüfuz cüzdanı ve lise fotokopisi de yer almaktadır.

Sait Faik Abasıyanık Müzesinin çatı katı eşsiz bir manzaraya sahiptir. Yazar da öykülerinin ve romanlarının bir kısmını bu çatı katında kaleme almıştır. 8. bölümde yer alan Mektup Odası, müzenin ilgi gören bölümlerinden bir diğeri. Bu bölümde okurlar, Sait Faik Abasıyanık'a hitaben mektup yazabilir, yazara, yazarın yaşadığı evden seslenme mutluluğunu yaşayabilir.

Son olarak müzede fotoğraf albümü bulunuyor. Albümde yazarın çocukluk ve ilk gençlik fotoğraflarını görmek de mümkün.