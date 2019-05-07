Sahurda okunacak dualar neler? Sahurda hangi dualar okunur? 2019 sahur duası

Sahurda hangi duaların okunması gerektiği araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Mayıs’ta başlayan Ramazan ile birlikte, oruç ibadeti de gerçekleştirilmeye başlandı. Oruç ibadetini gerçekleştiren kişiler, sahur vakti ile yemeklerini yiyecek ve iftarı bekleyecekler. Sahur vaktinde yemekten önce ve sonra okunması faydalı olan dualar bulunmaktadır. Bu dualardan birisi de Peygamber Efendimiz’in ettiği bir duadır. Sahurda okunacak duaları sizin için derledik…

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız… Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

AYRICA SAHUR'DA ŞU DUANIN OKUNMASI DA FAYDALIDIR

"Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"

SAHURDA NELER YAPILMALIDIR?

* Azda olsa bir ş?yl?r y?m?k.

* R?sulallah (s.a.a) d?di ki; “Allah v? m?l?kl?ri sahur vakitl?rind? istiğfar ?d?n v? sahur y?m?ği yiy?n kims?l?r? salavat g?tirirl?r.”

* Kadir Sûr?sini okumak.

* Sahurda şu duayı okumak.

“Ya m?fz?i ind? kurb?tiy, v?ya ğavsi ind? şidd?ti, il?yk? f?zi’tu v? bik? ist?ğ?stu, v? bik? luztu la ?luuzu bi sivak? v?la ?tlubu’l f?r?c? illa mink?, f? ?ğisni v? f?rric ?nni, ya m?n y?kb?lu’l y?sir? v? y?’fu ?ni’l k?siri, ikb?l minni’l y?sir?, v?’fu ?nni’l k?sir?, inn?k? ?nt?’l ğafuru’r Rahim, Allahumm? inniy ?s’?luk? iyman?n tubaşiru bihi kalbi, v? yakin?n h?tta a’l?m? ?nn?hu l?n yusiyb?ni illa ma k?t?bt? liy, v? razzini min?’l ayşi bima kas?mt? li, ya ?rh?m?’r rahimin. Ya udd?ti fi kurb?ti v?ya sahibi fi şidd?ti v? ya v?liyyi fi ni’m?ti v? ya ğay?ti fi rağb?ti ?nt?’s satiru avr?ti, v?’l aminu r?v’?ti v?’l mukiylu asr?ti, f?ğfir li ğati?ti ya ?rh?m?’r rahimin.”

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yarın istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetle günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz’in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur’an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü. “ Manası: “Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''