Sahurda neler yenir? Sahurda tok tutan yiyecekler neler? 24 Nisan sahur menüsü

Sahurda tok tutan yiyecekler neler? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. 2020 yılının ilk orucunu yarın tutacağız. Bu gece ise ilk sahur için kalkacağız. Oruç ibadetlerini yerine getirecek milyonlarca Müslüman "Sahurda tok tutan yiyecekler neler?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Hazırlanacak ilk sahur için örnek menü haberimizde yer alıyor. İşte 24 Nisan sahur menüsü

SAHURDA NELER YENİR?

Sahurda besleyici ve tok tutan yiyeceklerin tüketilmesi ve acıktıracak-susatacak besinlerden uzak durulması öneriliyor. Ramazan ayında tok tutan besinlerin başında süt ve süt ürünleri ile yumurta geliyor. Genelde sahurda kahvaltı yapılması önerilirken, kahvaltıda tüketilen şarküteri besinlerinden de uzak durulması faydalı oluyor. Ayrıca çok şekerli besinlerin de tüketilmemesi gerekiyor.

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER NELER?

Süt: Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.

Peynir: Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor.

Yoğurt: En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.

Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmek çok faydalı oluyor.

Çorba: Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.

Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.

Çavdar ekmeği: Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Muz: Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.

24 NİSAN SAHUR MENÜSÜ

Sebzeli Omlet

Sahur sofranız için yüksek lif kaynağı sebzeler ile tuz ilavesiz hazırlayacağınız omlet size gün boyu tokluk ve enerji sağlayacak.

Sebzeli Omlet İçin Malzemeler

2 adet yumurta

½ kabak

½ kapya biber

1 adet sivri biber (tatlı)

4-5 adet mantar

4-5 adet çeri domates

Bol maydanoz

2 çorba kaşığı beyaz peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sebzeli Omlet’in Hazırlanışı

Tüm sebzeleri küçük küçük doğrayın ve farklı kaselere ayırın. Yapışmaz özellikli bir tavada zeytinyağını ısıtın ve önce kabakları yumuşayana kadar kavurun. Ardından biberleri ilave edin ve sotelemeye devam edin. Mantarları ve doğranmış çeri domatesleri de tavaya alın ve suyunu çekene kadar kavurun. Yumurtaları kıyılmış bol maydanoz ve ezilmiş beyaz peynir ile birlikte çırpın ve karışımı tavadaki sebzelerin üzerine dökün. Tavanın kapağını kapatın ve pişmesini bekleyin.

Öneri: Omletiniz için beyaz peynirin tuzu yeterli olacaktır. Ekstra tuz ilavesi, gün boyu susuzluk yaşamanıza neden olabilir.

Hurmalı İçecek

Enerji deposu hurma ile hazırlayacağınız hurmalı içecek, az yağlı sütle hazırlandığı için hem midenizi yormayacak hem de oruç süresince enerjik kalmanızı sağlayacak.

Hurmalı İçecek İçin Malzemeler

1 su bardağı az yağlı süt

1 adet yerli muz

4 adet hurma

3 adet ceviz içi

1 yemek kaşığı müsli

Hurmalı İçecek Nasıl Hazırlanır

Süt, muz parçaları ve kabukları soyulmuş hurmaları blenderdan geçirin. Homojen bir karışım elde ettikten sonra müsliyi de içeceğinize ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra ister oda ısısında isterseniz soğuk olarak tüketin. Hurmalı içeceğinizi iftardan sonra hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Böylece sabahın erken saatlerinde blender çalıştırmak zorunda kalmazsınız.

Öneri: Hurmalı içecek için yumuşak ve kolay parçalanabilen bir hurma seçin. Bu tarif için medjoul hurma ya da İran hurması tercih edebilirsiniz.

Yumurtalı Domates Topları

Sahurda klasik omletin dışına çıkmak isteyenler için…

Yumurtalı Domates Topları İçin Malzemeler

4 adet büyük boy domates

4 adet yumurta

1 su bardağı domates rendesi

Rendelenmiş kaşar peyniri

½ su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber