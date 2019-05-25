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  3. Sahura yetişmeye çalışırken kaza yapan sürücü ağır yaralandı

Sahura yetişmeye çalışırken kaza yapan sürücü ağır yaralandı

Sahura yetişmeye çalışırken kaza yapan sürücü ağır yaralandı

Bursa’da sahura yetişmeye çalışan araç sürücüsü refüj sulama çalışmasının ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 80 Km hızla ağaca çarpmasının ardından kaldırıma çıkarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camından fırlayan sürücü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, gece 03.00 sularında Buras'nın merkez Osmangazi İlçesi Osmangazi İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AEE 851 plakalı otomobiliyle Çekirge Caddesi üzerinde sahura yetişebilmek için sürhatli bir şekilde seyir halinde olan Mahmut S.A., refüj sulamasının ardından kayganlaşan yolu fark edemedi. Viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Mahmut S.A. 80 km hızla önce ağaca çarptı, ardından kaldırıma çıkarak durabildi. Aracın motoru ön kısımdan fırlarken, çarpmanın etkisiyle sürücü de ön camdan fırlayarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri motoru fırlayan aracın alev almaması için soğutma çalışması yaptı. Yerde kanlar içerisinde yatan araç sürücü Mahmud S.A. olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonucu hurdaya dönen araçtan yola savrulan parçaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Hurdaya dönen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar araç trafiğine açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

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