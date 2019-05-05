Sahur duası nasıl yapılır? Ramazanda Peygamber Efendimizin okuduğu sahur duası nedir?

Sahur duasının nasıl yapılacağı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Ramazan ayına artık günler kaldı. Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman oruç ibadetini gerçekleştirecek. Oruç ibadetini gerçekleştirecek Müslümanlar, ilk sahuruna 6 Mayıs’ta kalkacak. Ramazan Bayramına kadar Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmeye devam edecekler. Sahur vakitlerine yapılan sahur dualarının birçok fazileti bulunmaktadır. Peygamber efendimiz de sahur duası okumuştur. Sahur duasının nasıl yapılacağı haberimizin detaylarında…

PEYGAMBERİMİZDEN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

PEYGAMBERİMİZDEN İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

RAHAT ORUÇ TUTMAK İÇİN PEYGAMBERİMİZİN ÖNERİSİ

Özellikle yaz aylarında günlerin uzunluğu sebebiyle oruç tutmak zorlaşıyor. Susuzluk ve açlık baskın hale geliyor. İbni Malik Peygamberimizin bu konudaki şu tavsiyesini aktarıyor;

-“Dört şey yapan kişi orucu gayet rahat tutar:

-İftarı su ile açması

-Sahuru terk etmemesi

-Öğle istirahatını terk etmemesi

-Güzel koku kullanması.

PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

ORUÇ VE İFTAR NEDEN ÖNEMLİ?

Peygamberimiz Hazreti Muhammed oruç ve iftarın önemini anlatırken şöyle demiştir;

-"Üç kimsenin duası geri çevrilmez, kabul edilir:

1- Oruçlunun iftar vaktindeki duası,

2- Adaletli hükümdarın duası,

3- Mazlumun duası.

SAHUR NE DEMEKTİR?

Sahur: Oruç tutmak için sabah namazından önce sahur vaktinde yemek yenir. Geceleyin kalkılan zamana "sahur", bu zamanda yenilen yemeğe de "sahur yemeği" denir.

SAHUR YEMEĞİNİ YEDİKTEN SONRA NELER YAPMALIYIZ?

Sahur yemeği zevk ve neşe içinde yenir. Sahur yemeği oruca dayanma gücünü artırır. Böylece oruç ibadetinin daha kolay yerine getirilmesine katkı sağlar. Yemek bitince eller yıkanır, dişler fırçalanır. Oruç için hazırlanılır ve niyet edilir. Oruç tutmak için niyet şarttır. Niyet, akşam ya da sahurda yemek yedikten sonra "Allah rızası için ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" diyerek edilir. Mutlaka bu cümleyi söylemek şart değildir. Zihinden geçirmekle de niyet olur. Sahura kalkmak da ayrıca bir niyettir.

Sevgili Peygamberimiz "Sahurda yemek yiyiniz., çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhari) buyurarak sahura kalkmayı öğütlemiştir.