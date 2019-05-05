Sahur duası nasıl yapılır?

Peygamber Efendimizin okuduğu sahur duası araştırılan konular arasında yer alıyor. Sahur duası nasıl okunur? Mübarek aylar her yıl Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

SAHUR DUASI

"Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"

PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz (sav) sahurda şu duayı okurmuş:

"Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin."

İFTAR DUASI

Peygamberimizin iftar yaptığı dualardan biri şöyledir:

"Allah'ım, senin için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin verdiğini yiyeceklerle orucumu açıyorum. Verdiğin nimetlere şükürler olsun."

İftar duasını bu şekilde yapmak şart değildir. İsteyenler içinden geldiği gibi istedikleri şekilde dua edebilirler.

Orucumuzu açtığımız zaman olan iftar vakti, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bütün gün aç ve susuz geçiren oruçlunun en duygulu olduğu andır. Kendisi için akşama kadar oruç tutarak ibadet eden kimsenin duygularını en iyi bilen ve duyan Allah'tır. İftar vaktinde içten yapılan duaları kabul eder.