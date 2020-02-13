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Sahte kız profiliyle ölüm tuzağı

Sahte kız profiliyle ölüm tuzağı

Gaziantep’te 1.5 yıl önce kendisini bıçakla yaralayan Samet Çalışkan’dan (17) intikam almak isteyen F.U. (17), sosyal medyada kadın ismi kullanarak hesap açtı.

F.U. bir süre sahte hesabından mesajlaştığı Çalışkan’ı daha sonra kız arkadaşı S.K. ile telefonda görüştürerek buluşmaya ikna etti.

9 Ocak’ta yanına arkadaşlarını da alan F.U., buluşmak için parka gelen Çalışkan’ı bıçaklayarak öldürdü. 3 gün boyunca 280 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polisler zanlıların kimliğini belirledi. F.U. ve S.K. ile birlikte 10 şüpheli gözaltına alındı. 

F.K. (sağda) ve S.K. (solda) ile birlikte 10 şüpheli gözaltına alındı.

(AA)


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