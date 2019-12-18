Sahte içki ticaretinde çocukları kullanmışlar

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Kaçakçılık Şubesi ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla sahte içki şebekesine yönelik soruşturma başlattı. Organizatörlerin tespiti için 6 ay önce 602 gece kulübü, restoran ve tekel bayisi denetlendi. 1.5 milyon şişe yapacak 256 ton sahte alkol malzemeleri ele geçirildi. Ramazan A., Erdal G., Uğur K. ve Erol K. tarafından yönetilen çetenin, üretim esnasında yanlarında yaşları küçük çocukların görevlendirildiği belirlendi. Zehir atölyelerinde nasıl çalıştıklarını psikolog eşliğinde polise anlatan çocuklardan S.A., “Babam da bu işi yapıyordu. 11 yaşından beri içki doldurmakla görevliyim” dedi. Çetenin, lider Ramazan A.’ya ‘dayı’, örgüt elemanlarına ise badem, jilet, banvit, deve ve kuru diye kod isim taktıkları belirlendi.

LİDERLER HASTANELİK!

Şebekenin insan sağlığını hiçe saydığı ürünlerin bazılarının yosunlu olarak satıldığı ortaya çıktı. Öte yandan çete liderlerinden Ramazan A.’nın böbrek taşı ağrısı çektiği, Erdal G.’nin yüz felci geçirdiği, Uğur K.’nın ayağından vurulduğu ve Erol K.’nın da HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı. Alkol üretme izni olmayan ünlü bir kimya fabrikasının sahipleri E.Y. ve S.Y. kardeşler de gözaltına alındı. Fabrika sahipleriyle şebeke arasında bağlantıyı kuran kişinin Erhan D. olduğu ortaya çıktı.

ÖRGÜT JARGONU: AMCALAR TAKİPTE

Polis için ‘amca’ şifresini kullanan şebeke, şüphelendikleri durum karşısında birbirlerini ‘amcalar takip ediyor’ diyerek uyardıkları ortaya çıktı. Boş haldeki içki şişesine ‘cam’, sıvı alkole ‘su’, anasona ‘buz’, 150 litrelik içki şişelerine ‘tombul’, alkol aktarımı için kullanılan düzeneğe ‘musluk’, alkol etki maddesine ‘şeker’ ve dolu haldeki içki şişesine ‘parça’ dedikleri ortaya çıktı.