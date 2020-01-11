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Sahte hesaptan infaz tuzağı

Sahte hesaptan infaz tuzağı

Bursa’daki boş arazide cesedi bulunan Yozgatlı Furkan Kahraman’ın 4 katil zanlısı 24 saatte yakalandı.

Kahraman’ın 1 ay önce başkasıyla evlenen sevgilisi E.D.’yi rahatsız ettiği, bunu öğrenen kadının eşi M.D.’nin sosyal medyada kız fotoğrafıyla sahte hesap açıp Kahraman’la iletişime geçtiği, arkadaşının kız kardeşiyle telefonla görüştürdüğü adamı Bursa’ya gelmesi için ikna ettirdiği belirlendi. M.D. ve arkadaşı Ö.Y.’nin kente gelen Kahraman’ın ellerini plastik kelepçeyle bağladıkları, boğazını koli bandıyla sararak darbettikleri ve kalbinden bıçakladıkları tespit edildi.

(İHA)


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