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  3. Sahte dişçide silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

Sahte dişçide silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

Sahte dişçide silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenehanesinde yapılan aramada av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1620 mermi, 39 av tüfeği fişeği, 1 ruhsatsız kırma av tüfeği, 460 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan pipet ele geçirildi.

İş yerinin hiçbir izin belgesi bulunmayan ve ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenehanesi ve atölyesi olduğu belirlendi.
Ekiplerce gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından iş yerinin mühürleneceği bildirildi.

(DHA)


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