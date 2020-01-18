Sahte 1 milyon 750 bin dolar ele geçirildi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düşük kur üzerinden sahte dolarlar piyasaya sürmek isteyen bir çeteyi takibe aldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 milyon 750 bin sahte dolar, sahte 300 bin Türk lirası ile gerçek olduğu saptanan 50 bin Euro, 2 para sayma makinası, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Sahte dolarları düşük kur üzerinden iş insanlarına satmaya çalışan çete üyeleri, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin 10'u tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)