Sahildeki kardeşleri dev dalgalar yuttu

İstanbul'da önceki gün Akkaya Ailesi Eyüpsultan’a bağlı Çiftalan Köyü’ne pikniğe gitti. Pikniğin ardından abla Sümeyye (15), kardeşi Alperen (9) ile birlikte sahile inerek şortlarını yıkamak istedi. Ancak sahildeki dev dalgalar kıyıdaki çocukları yuttu. Baba Hasan Akkaya, çocuklarını bulamaması üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekipler seferber oldu

Olay yerine gelen jandarma sualtı timi, azgın dalgalar arasında önce Alperen’e ulaştı. Hareketsiz şekilde sudan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir süre sonra da denizde Sümeyye Akkaya’nın cansız bedeni bulundu. Ölen çocukların ailesi sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.