Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7004
  • 6,4587
  • 253.796
  • 98.744
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sahildeki kardeşleri dev dalgalar yuttu

Sahildeki kardeşleri dev dalgalar yuttu

Sahildeki kardeşleri dev dalgalar yuttu

Ailesiyle pikniğe giden Sümeyye ile kardeşi Alperen, şortlarını yıkamak için sahile indi. Dev dalgaların yuttuğu 2 çocuk da boğuldu.

İstanbul'da önceki gün Akkaya Ailesi Eyüpsultan’a bağlı Çiftalan Köyü’ne pikniğe gitti. Pikniğin ardından abla Sümeyye (15), kardeşi Alperen (9) ile birlikte sahile inerek şortlarını yıkamak istedi. Ancak sahildeki dev dalgalar kıyıdaki çocukları yuttu. Baba Hasan Akkaya, çocuklarını bulamaması üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. 

Ekipler seferber oldu

Olay yerine gelen jandarma sualtı timi, azgın dalgalar arasında önce Alperen’e ulaştı. Hareketsiz şekilde sudan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir süre sonra da denizde Sümeyye Akkaya’nın cansız bedeni bulundu. Ölen çocukların ailesi sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi

Nusret´ten hayranlarının yüreğini ağzına getiren görüntü...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

Meksika dolu fırtınasına teslim oldu: 1,5 metre kalınlığında tabaka oluştu