Sahibinden satılık 'minik canavarlar' Timsah yiyen kaplumbağalar artık koruma altında!

Satış ilanı veren şahısla müşteri olarak görüşen ekipler, 8 ‘timsah yiyen’ ve 4 ‘mahmuzlu’ kaplumbağa için 16 bin 400 lira karşılığında anlaşarak buluştu. Hayvanların yurda giriş belgelerini ibraz edilemeyen zanlıya 7 bin 667 lira ceza uygulandı, hakkında da işlem başlatıldı. Koruma altına alınan kaplumbağalar ise Kocaeli’deki hayvanat bahçesine teslim edildi.

(AA)

