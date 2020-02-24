Sahibinden satılık 'minik canavarlar' Timsah yiyen kaplumbağalar artık koruma altında!
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Satış ilanı veren şahısla müşteri olarak görüşen ekipler, 8 ‘timsah yiyen’ ve 4 ‘mahmuzlu’ kaplumbağa için 16 bin 400 lira karşılığında anlaşarak buluştu. Hayvanların yurda giriş belgelerini ibraz edilemeyen zanlıya 7 bin 667 lira ceza uygulandı, hakkında da işlem başlatıldı. Koruma altına alınan kaplumbağalar ise Kocaeli’deki hayvanat bahçesine teslim edildi.
(AA)