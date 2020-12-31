31 Aralık 2020 Perşembe 10:11 | Son Güncelleme:
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım uzatıldı mı? Ücretsiz ulaşım son tarihi ne zaman?
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Aynı zamanda sağlık çalışanları için kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma imkanı da sunulmuştu. Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım süresi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım son dakika kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay verdiği karara göre, ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı.