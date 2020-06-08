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  3. Sağlık Bakanlığı normalleşme süreci tedbirleri neler? Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamaları
08 Haziran 2020 Pazartesi 13:06 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı normalleşme süreci tedbirleri neler? Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamaları

Sağlık Bakanlığı normalleşme süreci tedbirleri neler" Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamaları

Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi. Sağlık Bakanlığı normalleşme süreci tedbirleri neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi. Sağlık Bakanlığı normalleşme süreci tedbirleri neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.

1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.

Salgın sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.

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