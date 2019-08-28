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  3. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2019 sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2019 sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2019 sonuçları açıklandı mı" Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 22 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alındı. 27.08.2019 tarihli başvuru değerlendirme sonuçları yayınlandı. Şimdi gözler kuraya çevrildi.

Sağlık Bakanlığı tayin kura sonuçları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 22 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alındı. 27.08.2019 tarihli başvuru değerlendirme sonuçları yayınlanmıştır. 28.08.2019 tarihinde saat 10:00'da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekilecektir. Detaylar haberimizde sizlerle.

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27.08.2019 tarihli başvuru değerlendirme sonuçları yayınlanmıştır. 28.08.2019 tarihinde saat 10:00'da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU TAYİN TAKVİMİ

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINMIŞTI?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 22 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınmıştı.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir listenin Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmesinin ardından eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebi uygun olanlar, talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecek.

Başvurular, Sağlık Bakanlığının mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte 9 Ağustos 2019 Cuma günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edildi.

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