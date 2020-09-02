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  3. Sağlık Bakanlığı 94. Dönem kura takvimi sizlerle!
02 Eylül 2020 Çarşamba 10:42 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı 94. Dönem kura takvimi sizlerle!

Sağlık Bakanlığı 94. Dönem kura takvimi sizlerle!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı 94. Dönem kurası başvuruları için geri sayım başladı. Başvuruların 29 Temmuz 2020 Çarşamba Saat 18: 00' e kadar alınacağı kura ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleşecek. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 94. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 29.07.2020 Tarihi saat 18:00'e Kadar PBS üzerinden yapılıyor. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’ ön başvuru durumları kabul edilenlere ait münhal yerler ve Genel Kuraya ait münhal yerlerin ilanı 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü yapılacak.

PBS üzerinden; tüm adaylar için tercih başvuruları 26 Ağustos 2020 Çarşamba – 31 Ağustos 2020 Pazartesi Saat 18: 00’e kadar alınacak.

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