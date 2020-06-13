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  3. Sağanak yağış sonrası deniz botuyla dışarı çıktı
13 Haziran 2020 Cumartesi 16:50 | Son Güncelleme:

Sağanak yağış sonrası deniz botuyla dışarı çıktı

Sağanak yağış sonrası deniz botuyla dışarı çıktı

Çanakkale'de aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş, dışarıya deniz botuyla çıkarak kürek çekti.

Yağmur sonrası sanayi sitesinde bazı dükkanların önünde su birikintisi oluştu. Bu sırada Serkan Yetkin, oğlu Enes Yetkin’i deniz botuna bindirip kürek çektirdi.

Babası Serkan Yetkin tarafından cep telefon kamerası ile çekilen o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Oğlunun iş yerine ziyarete geldiğini ancak bastıran yağmur nedeniyle bir yere gidemediğini belirten Serkan Yetkin, “Haziran ayında doluyla karışık güzel bir yağmur yağdı ve buralar su doldu. Oğlum da yanıma gezmeye gelmişti, yağmur bastırınca gidemedi. Biz de bu fırsatı eğlenceye çevirdik. Botu şişirip, içine bindirdim. Bizim için de güzel bir anı oldu” dedi.

(İHA)

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