Safranlı Risotto nasıl yapılır? MasterChef Safranlı Risotto tarifi, malzemeleri...

Safranlı Risotto tarifi ve malzemeleri yakından ilgi gördü. Ekranların sevilen yarışma programları arasında yer alan MasterChef'te dün haftanın eleme adaylar belli oldu. Toplamda 6 yarışmacı şefler tarafından verilen yemeği yaparak MasterChef'te kalmak için yarışacak. nasıl yapılır? MasterChef Safranlı Risotto tarifi, malzemeleri...

MASTERCHEF SAFRANLI RİSOTTO MALZEMELERİ NELERDİR?

350 gr Arborio pirinci (veya baldo pirinç) 1 kahve fincanı tereyağı 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 2 soğan 1 tatlı kaşığı safran 2 kahve fincanı rendelenmiş parmesan peyniri 2 su bardağı sebze suyu 2-3 dal maydanoz Tuz

MASTERCHEF SAFRANLI RİSOTTO NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayıp süzün. Soğanları temizleyip ince ince doğrayın. Maydanozu yıkayıp incecik kıyın.

Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanları pembeleştirin. Safranı ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak birkaç dakika kavurun. Pirinci ekleyip karıştırın. Sebze suyunu yavaş yavaş ekleyip 15 dakika karıştırmaya ara vermeden pişirin. Ateşten alıp parmesan peyniri, tereyağı ve maydanozu ekleyip iyice karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.