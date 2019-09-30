Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6507
  • 6,1617
  • 269.822
  • 105336
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Safra kesesinden bin 50 adet taş çıkarıldı

Safra kesesinden bin 50 adet taş çıkarıldı

Safra kesesinden bin 50 adet taş çıkarıldı

Şanlıurfa'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının safra kesesindeki bin 50 taş, ameliyatla alındı

Şanlıurfa’da, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 23 yaşındaki kadının safra kesesinden bin 50 taş çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir devam eden karın ağrısı şikayetiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesine başvuran ve ismi açıklanmayan kadın hasta, tedavi altına alındı.

Genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Metin Yalçın ve beraberindeki ekip tarafından ameliyata alınan kadının safra kesesinden bin 50 taş çıkarıldı.

Yalçın, kadının şiddetli karın ağrısının yanı sıra şişkinlik ve bulantı şikayeti olduğunu, ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Hastayı laparoskopik teknikle ameliyat ettiklerini bildiren Yalçın, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edilmesinin planlandığını kaydetti.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!
Buse Varol aşkını haykırdı
'Fotoğraftaki benim' demişti... Dj Maga ile tatil yaptığı ortaya çıktı!
50 yıl sonra ilk kez gitti, gözyaşlarına boğuldu
Survivor'dan Mucize Doktor'a flaş transfer
<p>Adana´da, içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıy

Adana´daki Bombalı Saldırıyı Düzenleyen Teröristlerin Kimlikleri Belirlendi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belirlendi!

Eğer siz de bu kan grubundaysanız dikkat! Kanser riski yüksek...