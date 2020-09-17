Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ayı namazı ne zaman kılınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, Safer ayı başlıyor. Safer ayında belalardan korunmak için tövbe edilir. Safer sözlükte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamlarına gelmektedir. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri bulunmuyor.

SAFER AYI NE ZAMAN?

Safer ayı, 18 Eylül 2020 tarihi itibari ile idrak ediliyor. Safer ayının son günü 17 Ekim olup, 18 Ekim'de R.Evvel ayı başlıyor.

SAFER AYI NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Ancak bazı kaynaklara göre Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambasına özel namaz kılınıyor.

SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

DİYANET’İN SAFER AYI AÇIKLAMASI

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayı duası nedir, Safer ayı zikirleri nelerdir? Safer ayı ibadetleri sizlerle