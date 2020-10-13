Safer ayı 2020 ne zaman bitiyor? Safer ayı son çarşamba günü ne zaman, hangi tarihte?

Safer ayı geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Müslüman vatandaşlar bu aya özel namaz, dua gibi birçok ibadeti yapmaya özen gösteriyorlar. Bazı kaynaklara göre ise Safer ayı ilk çarşambası ile son çarşambası gününe özel namaz kılınıyor.

SAFER AYI 2020 NE ZAMAN BİTİYOR?

Safer ayı bu yıl 18 Eylül tarihinde başladı. Bu ayın son günü ise 17 Ekim olacak. Safer ayından sonra R.Evvel ayı geliyor.

SAFER AYI SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?

Safer ayının 17 Ekim tarihinde sona ermesi dolayısıyla 14 Ekim Çarşamba günü bu ayın son çarşambası olmuş olacak.

SAFER AYI NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Ancak bazı kaynaklara göre Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambasına özel namaz kılınıyor.

SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

DİYANET’İN SAFER AYI AÇIKLAMASI

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).