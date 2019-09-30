Safer ayı 2019 ne zaman başlıyor? Safer ayının önemi nedir, yapılacak dualar neler?

Safer ayı 2019 ne zaman başlıyor? sorusu Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Muharrem ayından sonra gelen İslami ayların ikincisi safer ayıdır. Mübarek Muharrem Ayı'ndan sonra gelen bu ay das biz müslümanlar için önemli. Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli bulunmuyor. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Safer ayı 2019 ne zaman başlıyor ve bitiyor? diye merak edenlr için yanıtı haberimizde sizlerle..

SAFER AYI 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

30 Eylül 2019 Pazartesi günü yani bugün Safer ayı başladı. 28 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.



SAFER AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur’ân’da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi’l-Kâde ve Zi’l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor.

DİYANET’İN SAFER AYI AÇIKLAMASI

Kurumun sıkça sorulan sorular sayfası üzerinden safer ayı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle; Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYI İBADETLERİ NELER?

Yine Diyanet’ten alınan bilgilere göre Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.