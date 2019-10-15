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Safa Grup'tan Spora ve Sporcuya Tam Destek

Safa Grup'tan Spora ve Sporcuya Tam Destek

Yurt içi ve uluslararası platformda yatırımlarını ve projelerini tüm hızıyla sürdüren Safa Grup Yapı İnşaat; sanata, eğitime, spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor.

Amatör futbol kulüplerine her yıl sponsorluk desteği veren safa grup, tarihten bugüne ata sporumuz olan binicilik sporunda genç sporcuların ilerlemesine destek olmak için Safa Grup Ankara Kış Ligi’ne sponsor oldu.

Safa Grup Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Emre Demeli; “Geleceğe yapılan yatırım dünyanın en büyük yatırımıdır misyonuyla çıktığımız bu yolda özellikle minik sporculara bugünkü desteğimiz, gelecekte ülkemizi temsil edecek yarının sporcularının yanında olmak ve ülkemizin yarınlarına hizmet etmek demektir.” Dedi.

Ankara binicilik ihtisas kulübünde düzenlenen Safa Grup 2019 Ankara kış liginde Türkiye’nin her yerinden gelen çeşitli yaş ve tecrübeden sporcular kendi kategorilerine göre yüksekliklerde engel atlayarak yarıştılar. 3 etaptan oluşan ligin finalinde dereceye giren sporculara kupa ve ödüllerini takdiminde, Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demeli’ye eşi Duygu Demeli ve Safa Grup Genel Müdürü Mikail savcı eşlİk etti.

Yeni biniciler kategorisine kupalarını takdim eden Mikail Savcı “Türkler yeryüzünün kanatsız kuşu atı ehlileştirdi, tüm dünyaya hediye etti ve biniciliği öğretti. Bizler de atalarımızdan devraldığımız bu mirası, milli değerimiz olan binicilik kültürünü geleceğe aktarabilmek adına elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Yarışmanın finalinde yapılan seremoni ile katılan tüm sporculara özel yaptırılan binicilik malzemeleri hediye edilerek geleneksel Safa Grup Pastası kesildi. Tüm sporcular, aileleri ve ligde görev alan görevlilerle beraber yapılan bu kutlamada sporun getirdiği rekabetin sevgi ve dostluk bağıyla pekişmesi herkese keyifli anlar yaşattı.

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