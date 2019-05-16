Sadık Özgür kimdir, kaç yaşındaydı? Kale Kilit kurucusu Sadık Özgür vefat etti

Kale Kilit kurucusu Sadık Özgür’ün hayatı araştırılıyor. Sadık Özgür kimdir, kaç yaşındaydı? Tek torna tezgahı ile kurduğu Kale Kilit markasını dünyanın sayılı kilit markalarından biri yapan Kale Endüstri Holding ve 3S Kale Holding Onursal Başkanı Sadık Özgür; 15 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Özgür, 1930 yılında Divriği’nin Timisi yeni ismi ile Bayırüstü köyünde doğdu, çok küçük yaşlarda annesi ve babasını kaybetti.

SADIK ÖZGÜR HAYATINI KAYBETTİ

Kale Kilit'in kurucusu 89 yaşındaki iş insanı Sadık Özgür, hayatını kaybetti.

Tek torna tezgahı ile kurduğu Kale Kilit markasını dünyanın sayılı kilit markalarından biri yapan Kale Endüstri Holding ve 3S Kale Holding Onursal Başkanı Sadık Özgür; 15 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. 89 yaşında yaşamını yitiren Sadık Özgür'ün cenazesi, yarın (17 Mayıs) öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

SADIK ÖZGÜR KİMDİR?

Sadık ÖZGÜR, Divriği Kaymakamlığı'ndan alınan biyografisine göre; 1930 yılında Divriği’nin Timisi yeni ismi ile Bayırüstü köyünde doğdu, çok küçük yaşlarda annesi ve babasını kaybetti. Babası öldüğünde henüz dokuz yaşında olan Sadık ÖZGÜR köylülerin yardımıyla köyün dana çobanlığını yapmaya başladı ve 1 yılda 1 teneke buğday karşılığında çobanlığı 5 sene devam etti. Daha sonra 1945 yılında Divriği Kaymakamı tavsiyesi ile Divriği Demir Çelik Fabrikasında bedelsiz olarak torna tesviyeci olarak çıraklığa başladı. 1948 yılına kadar torna tesviyeciliğe devam etti. Bu tarihte İstanbul’a giden Sadık ÖZGÜR torna tesviye ile ilgili iş bulana kadar hamallık yaptı daha sonra Devlet Deniz Yollarında torna tesviyeci olarak işe başladı bu kurumda 3 yıl torna tesviyeciliği profesyonel bir usta olacak şekilde öğrendi.

1951 yılında ise askere gitti ve askerliğini bahriyeli olarak yaptı askerliği sırasında top onarım atölyelerinde torna tesviyeci olarak çalıştı. Askerden döndükten sonra serbest piyasada çalışmaya başladı. İş hayatında biriktirmiş olduğu parası ile ve akrabalarının yardımıyla ilk defa bir iş ortaklığı kurdu ve daha sonra 3 yıl içerisinde 3 ayrı işyeri açtı.

1953 yılında İstanbul Tahtakale’deki atölyede atılan umut dolu bir adım… Bu atölyede karyola borusu ve gazocağı üreterek iş hayatına başlayan Sadık Özgür, atölyesini açtığında, yıllar sonra Kale Kilit’in başarı öyküsüne dönüşecek bir yazının, ilk satırlarını da kâğıda döküyordu aslında… Tahtakale’deki küçük atölye, hayalleri, umutları, heyecanı ve çalışkanlığı bu atölyeye sığmayacak kadar büyük olan Sadık Özgür tarafından açıldığında, takvimler 1953 yılını gösteriyordu… Türkiye’de sanayi ve tarımda atılımın baş gösterdiği bu dönemde, zorlukların aşılabilmesi ve başarılı olunabilmesi için gösterilen anahtar ise “çok çalışmak”tı… Sadık Özgür de hayallerine ulaşabilmek için bu gerçeğin bilinciyle atölyesinde işçileriyle birlikte çalışıyor, üretimde onlarla birlikte ter döküyordu.

1979 yılına birden çok önemli gelişmenin sığdırılmasının ardından birbiri ardına yeni ve önemli adımlar atılmaya başlandı. 1980 yılında Kale Vida Sanayi A.Ş.’yi, 1981 yılında kurulan Kale Madeni Eşya ve Pazarlama, 1986 yılında ise Kale Kilit Dış Ticaret A.Ş.’nin kuruluşu izledi. 1986 yılına gelindiğinde ise şimdiye dek kurulan bütün kale şirketleri “Kale Endüstri Holding” çatısı altında toplandı. Bundan sonra kurulan şirketler de yine Kale Endüstri Holding’in bir kuruluşu olurken 2002 yılında büyük ve önemli bir satın almayla şirketin yapısı daha da güçlendirildi. Alman kilit markası GTV’yi satın alan Kale Endüstri Holding, böylece hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemeye devam etti.

Sadık Özgür, 16 Mayıs 2019 tarihinde hayatını kaybetti.