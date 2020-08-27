Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir kimdir? Sabri Demir nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Alınan karara göre Sabri Demir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Sabri Demir daha önce Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanmıştı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı da Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SABRİ DEMİR KİMDİR?

Bosna Hersek’te Sarayevo da eğitim gördüğü dönemde savaşın başlamasıyla eğitimi yarım kaldı. Sabri Demir, bu dönemde Suriye'nin başkenti Şam'da 2 yıl ikamet ederek Arapça eğitimi aldı.

Sabri Demir, 2009 yılında Başbakanlık Basın ve halkla ilişkiler müşavirliğine atandı. Daha sonra 2013 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardan sorumlu danışmanı olarak görevine devam etti.

Sabri Demir, Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkanlardaki tüm çalışmalarında yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra 22 Ekim 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atandı.

Sabri Demir evli ve 2 çocuk babasıdır. Çok iyi derecede Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.