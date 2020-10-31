Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremle ilgili 184 SABİM Hattından bilgi alınabileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından SABİM hakkında araştırmalar hız kazandı. SABİM nedir, ne demek? SABİM hattı numarası kaç? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

SABİM NEDİR, NE DEMEK?

Halk ve yöneticiler arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanan sorunlar, her iki taraf için de hizmet üretememe ve hizmetten yararlanamama şekline dönüşmüştür. Bunu aşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı bir ilki gerçekleştirerek kendi bünyesinde “SABİM” adı altında bir Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü kurmuştur.

“Kamu yararını” temel ilke edinmiş bir kurum olarak Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra birimleriyle hizmetlerini yürütürken, verimliliği artırma, hizmetin konusu olan insan sağlığında sıfır hatayla çalışma hedefi SABİM’de somutlaşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Bakanlığımız çalışanlarından, hizmetin muhatabı olan her vatandaşımıza kadar, bütün Türkiye’ye uzanan bir dost eli olarak, ülkemizde ilk olmanın verdiği heyecanla, aynı zamanda da kendisinden sonraki kurumlara kılavuzluk edecek olmanın bilinç ve sorumluluğuyla 01. 01. 2004 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

SABİM’İN GÖREVLERİ NELERDİR?

SABİM varlığına esas olan amaç ve hedefleri doğrultusunda 7 gün, 24 saat boyunca, sağlık sisteminin işleyişine hakim operatörler, sağlık mevzuatı konusunda yeterli bilgilerle donatılmış çözümleyiciler tarafından sağlık sisteminin işleyişi ile ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri, talebi ve teşekkürü cevaplandırmakta ve kayıt altına almaktadır.

Türkiye’nin dört bir yanından Alo 184 SABİM hattını arayan herkes; Sağlık Bakanlığı tarafından sıcak bir dost sesiyle karşılaşmakta ve ilettiği her türlü soru veya sorunun, Bakanlığımızca empatik bir yaklaşımla sahiplenilerek, en hızlı şekilde çözümlendiğine tanık olmaktadır.

Özetle, SABİM Türkiye’ye, haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Vatandaşlarımıza düşen “184 ALO SABİM” hattımızdan aramak, sabim@saglik.gov.tr e-posta adresine ulaşmak ya da şahsen merkezimize başvurmaktadır.