Şaban ayında yapılması gereken ibadetler neler? Şaban ayı zikirleri ve duaları haberimizde

Şaban ayında yapılması gereken ibadetler neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre bugün Şaban ayının ilk günü. Üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayında edilecek dualar, çekilecek zikirler merak ediliyor. İbadetlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek isteyenler Şaban ayı ibadetlerini öğrenmek istiyor. Şaban ayı zikirleri ve duaları haberimizde.

ŞABAN AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Şa'bân ayı Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in ayıdır. Bu itibarla bu ayda Salevât-ı şerîfeye çok devam etmek lâzımdır. Yine mümkün oldukça İstiğfâr-ı şerîf, Salevât-ı şerîfe, İhlâs-ı şerîf okumalı, teheccüd ve tesbih namazları kılmalı ve Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Üç aylar içerisinde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

ŞABAN AYI ZİKİRLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh,

ŞABAN AYININ FAZİLETİ

Bu ay Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilmektedir. Şaban ayında, Müslümanların Allah'ın huzurunda, yine yüce yaratanın rızasını kazanmak için gerçekleştireceği her amel ve ibadetten üç yüz kattan fazla sevap kazanacaklardır. Öte yandan okunan her bir Kuran harfi içinse üç yüz Cennet meyvesi olduğu açıklanmaktadır. Diğer vakitlerde ihya edilen bir rekat namazın sevabı on ise, bu Şaban ayında üç yüzden fazla olmaktadır. Bu nedenle Şaban ayı, (Ramazan ayı hariç) diğer aylara nazaran müminlerin bol bol sevap kazanmasını sağlayacak bir ay olma özelliği göstermektedir.

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı bu yıl da Müslümanlar tarafından hasretle bekleniyor, bu ay içinde Berat Kandili idrak ediliyor. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır. Berat kelimesi “el-berae” kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak, kişinin bir yükümlülükten kurtulması demektir. Müslümanların bu gece Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yüklerinden kurtuluşa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denilmiştir. Bu gecenin dört adı vardır. “Mübarek Gece”,“Berae Gecesi”, “Sakk Gecesi” (Belge ve senet), ve "Rahmet Gecesi".

Üç aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.) Receb ayı geldiği zaman da “Allahım! Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. (Müsned,1 / 259) Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi.