Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Recep ayı ne zaman bitiyor?

Şaban ayı ne zaman, hangi gün? sorusu araştırılıyor. Recep ayı ne zaman bitiyor? Günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimi olan üç aylar şubat ayında başladı. Recep ayının ardından şaban ayı, şaban ayının ardından da on bir ayın sultanı olan ramazan ayı başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim içerisinde yer alan tarihler haberimizde sizlerle.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı 25 Mart’ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 25 Şubat’ta başlayan recep ayı 25 Mart Çarşamba günü şaban ayının başlaması ile son bulacak.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar diye bilinen recep, şaban ve ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek şaban ayıdır.

Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç aylarda: "Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel; Müsned) diye dua ederek; üç aylara yetişme sevincini, rahmet ayı Ramazana ulaşma özlemini, hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her mü'minin gönlünde devamlı diri tutmasını istiyor.

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi.