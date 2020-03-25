Şaban ayı mesajları haberimizde! En güzel, anlamlı, dualı, resimli Şaban ayı mesajları sizlerle

Şaban ayı mesajları, bugün vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Mübarek ayların ikincisi olan Şaban ayı bugün başladı. Bugün Şaban ayının ilk günü. Bu ay da bittikten sonra 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlayacak. Bu önemli günde birbirlerine güzel dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar Şaban ayı mesajlarını aratmaya başladı. En güzel, anlamlı, dualı, resimli Şaban ayı mesajları sizler için derledik.

ŞABAN AYI MESAJLARI...

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim

Avuçların semaya, dillerin ise niyaza, gönüllerin ise mevlaya açıldığı mübarek Şaban ayını tebrik ederim

Allah’ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman’ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.