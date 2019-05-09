Sabah namazı saat kaçta? Sabah namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Sabah namazının saat kaçta kılındığı merak ediliyor. Müslüman olan kişiler için farz olan ibadetlerden birisi namazdır. Günde beş vakit kılınan namazların ilki ise sabah namazıdır. Günün ilk namazı olan sabah namazı, imsak attıktan sonra kılınır. Sabah namazında dua etmenin de birçok fazileti bulunmaktadır. Sabah namazı toplamda 4 rekâttan oluşmaktadır. İl il sabah namazı saatleri haberimizin detaylarında…
Sabah namazının saat kaçta olduğu merak edilen konuların arasında yer alıyor. Müslüman olan herkese günde 5 vakit namaz kılmak farzdır. Bu namazlar arasında en kısası olan sabah namazı, aynı zamanda da günün ilk namazıdır. İmsak attıktan sonra kılınması gereken sabah namazı, günün en önemli namazlarından birisidir. Her namaz vaktinde olduğu gibi sabah namazının vakti de illere göre değişmektedir. İşte, sabah namazı vakitleri…
SABAH EZANI KAÇTA OKUNUYOR?
Sabah ezanı dâhil tüm ezan vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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SABAH NAMAZI KAÇ REKÂT?
Sabah namazı 2 rekât sünnet, 2 rekât farz olarak toplamda 4 rekattır.
SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?
Sabah Namazının 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı
Sabah Namazının Sünneti 1. Rekat
Niyet edilir.
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
Sabah Namazının Sünneti 2. Rekat
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
Sabah Namazının 2 Rekat Farzının Kılınışı
Sabah Namazının Farzı 1. Rekat
Önce ayağa kalkılarak kamet getirilir.
Niyet edilir.
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
Sabah Namazının Farzı 2. Rekat
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.