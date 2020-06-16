Sabah namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Adım adım Sabah namazı kılınışı anlatımı!

Dinin direği olarak tabir edilen ve her Müslümanın günde 5 vakit kılması gereken namaz İslam’ın 5 farzından birisidir. Günün 5 vaktinde kılınan namaz, Sabah namazı ile başlar, öğle, ikindi, Akşam namazı ile devam eder ve Yatsı namazı ile sonlanır. Sabah namazı kılınışı, güneş doğmadan önce, imsak vaktinden sonra eda edilir. Uykunun en tatlı yerinden feragat edip kılındığı için ayrı bir önemi ve değeri vardır. 2 rekat sünnet 2 rekat farz olarak kılınan Sabah namazı nasıl kılınır? İşte detaylı anlatımı...



SABAH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

İslam’ın 5 şartından birisi olan namaz günde 5 vakit kılınması üzerine sağlıklı her Müslüman için farz buyurulmuştur. Bu namazlar arasında yeri diğerlerinden farklı olan Sabah namazı uykunun et tatlı yerinden feragat ederek kılındığı için büyük öneme sahiptir. Sabah namazı güneş doğmadan önce, imsak vaktinden sonra kılınan farz bir namazdır. Sabah namazı 2 rekat sünnet, iki rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır.

Sabah namazının iki rekat sünneti kılınışı;

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Sabah namazının iki rekat farzı kılınışı;

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.