Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekattır? İşte sabah namazı kılınışı

Sabah namazı kılınışı, namaz ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Sabah Namazı, Güneş doğmadan önce kılınan farz bir namazdır. İmsak vaktinde de kılınabilir. Bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. Müslümanların günde 5 vakit Allah’ın huzurunda çıktığı ve kılması farz olan namazlar arasında olan Sabah namazı, günün erken saatlerinde uykunun en tatlı anında uyanıp kılındığı için dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır buyurulmuştur.

SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Sabah Namazı, Güneş doğmadan önce kılınan farz bir namazdır. İmsak vaktinde de kılınabilir. Sabah namazının vakti imsak ile girer, güneşin doğması ile biter. Ancak Hanefilere göre hafif ışıyıncaya kadar bırakmak, Şafiilere göre ise erken, karanlık iken kılmak faziletlidir. Sabah Namazının farzında zammı sureleri uzun okumak daha faziletlidir.

SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

Sabah namazı, 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekât olarak kılınır.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı kılınışı için ilk olarak “"Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Ardından Sübhaneke okuruz, Euzü - Besmele çekeriz ve Fatiha Suresini okuruz. Sonra bir Zamm-ı süre okuruz. Rüku'ya gider, Secde'ye gider ve doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Sabah Namazının İki Rekat Sünneti

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Sabah Namazının İki Rekat Farzı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız