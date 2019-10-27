Saatler ne zaman geri alınacak?

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

Buna göre, 28 Ekim Pazar günü Avrupa ülkeleri kış saatine geçerken (saatleri geri alacaklar) Türkiye ise yaz saati uygulamasına devam edecek.

Halihazırda Türkiye ile AB arasındaki saat farkı bir iken İngiltere'yle fark iki saat. 28 Ekim'den sonra İngiltere ve AB ülkeleri saatlerini bir saat geri alacaklar. Türkiye'nin AB ile saat farkı 2'ye yükselecek aynı şekilde İngiltere'yle saat farkı da üç olacak.

TELEFONU OTOMATİK SAAT MODUNDA OLANLAR DİKKAT

Telefonu otomatik modda olanların saatlerinin Avrupa saatine göre 1 saat geri alınmaması için telefonlardaki otomatik modun devre dışı bırakılması gerekiyor.

İşte bunun için yapmanız gerekenler...

Android: Telefonunuzun ayarlar bölümünden "Genel" e tıklayın. Daha sonra "Tarih ve saat" kısmına gelerek, işaretli olan "Otomatik tarih ve saat" alanını devre dışı bırakın.

İOS: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Genel" alanına gelerek "Tarih ve Saat" bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devredışı bırakarak, manuel olarak saatinizi ayarlayın.