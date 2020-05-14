Saat 21:00'deki alkış kimler için? Bakan Pakdemirli açıkladı!

Saat 21:00'deki alkış kimler için? Saat 21:00'de kimi alkışlıyoruz? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşları "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısı ile çiftçileri balkonlardan alkışlamaya davet etti. Twitter'da #Saat21deAlkışlıyoruz hashtag'i ile tweetler atılmaya başlandı. Diğer Bakanlıklar ve çiftçiler de destek mesajları gönderdi. İşte detaylar...

SAAT 21'DE ÇİFTÇİLERİ ALKIŞLIYORUZ

Bakan Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün #DünyaÇiftçilerGünü... Sizleri, bizim için üretmeye devam eden fedakar çiftçilerimizi bu akşam saat 21:00’de balkonlarınızdan alkışlamaya davet ediyorum.

14 MAYIS ÇİFTÇİ GÜNÜ NEDİR?

Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1984 yılından beri her yıl kutlanıyor.

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs yalnız bizde değil kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü merkezi Paris'te bulunan 61 ülkeden 90'ın üstünde çiftçi örgütünü temsil eden Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından ilan edilmiş bir gündür. IFAP'ın 14 Mayıs 1984 yılında Hindistan'da yapılan Genel Kurulunda, Çiftçilik mesleğine ve sorunlarına tüm dünyada farkındalığı artırmak amacıyla 14 Mayısın Dünya Çiftçiler günü olarak kutlanması teklif edilmiş ve kabul edilmiştir. Ülkemizde ise Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, gazete, radyo ve televizyon gibi yayın organlarında ve okullarda, güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye olan katkısının ve hızla artan dünya nüfusuna karşı en temel ihtiyaç olan gıda üretiminin önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlanıyor! Çiftçiler Günü'ne özel mesajlar ve sözler burada!