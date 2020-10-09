Rüyada su görmek ne demek, manası ne? Rüyada su içmek ne anlama gelir?

Rüyada su görmek suyun şekline ve görme biçimine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak hayırlı bereketli ve kısmetli rüya türlerinden olan rüyada su görmek, yeni başlangıçlara da işaret etmektedir. Peki, Rüyada su görmek ne demek, manası ne?

RÜYADA SU GÖRMEK

Rüyada su görmek, berekete, kısmete ve hayırlara yorulur. Rüyada su görmek, rüya sahibinin hayatına yeni temiz bir sayfada başlayacağı anlatılır. Sıkıntılı günlerini geride bırakan rüya sahibinin huzur içinde güzel günler yaşayacağına delalet etmektedir.

Aynı zamanda bazı rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada su görmek, kişinin iş hayatında bol kazançlı bir işe imza atacağına, bu işten ailesinin de memnun kalacağına delalet eder. Rüyada su görmek, kişinin rahat ve huzur dolu bir hayata kavuşacağına da delalet etmektedir.

Bolluk ve bereketin sembolü olan su, kişinin kazancının artacağına, hane içi sorunların çözüleceğine yorulur. Rüyada görülen su berrak yani temizse, olumlu güzel gelişmelerin olacağına, eğer su kirli bulanıksa, rüya sahibinin hayatında huzursuzlukların yaşanacağına işarettir. Rüyada görülen durgun su ise hapis ya da monoton geçen bir hayata yorulur.

Rüyada görülen su, rüyanın şekline ve rüyada suyla ne yaptığımıza göre değişir. Rüya sözlüğü yazarları yani rüya tabircilerine göre rüyada su içmek ve rüyada su vermek anlamlarını sizler için bir araya getirdik.

RÜYADA SUYA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında suya düştüğünü görmesi kişinin gelecekte iş hayatında güzel paralar kazanacağına delalet eder. Bu paraların helal olacağına, rahata kavuşacağına delalet eder.

RÜYADA KENDİNİ SUYUN İÇİNDE GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında kendini suyun içinde görmesi kişinin iş hayatında büyük borca sahip olacağına, fakat stres yapmadan tüm bu zorlukların üstesinden gelebileceğine delalet eder. Rüyada kendini suyun içinde görmek, hanenin bolluk ve bereket içerisinde olacağı manasına gelmektedir.

RÜYADA EVİN İÇİNDE SU GÖRMEK

Rüya tabircileri tarafından yapılan değerlendirmelere ve yorumlara göre rüyada evin içinde su görmek bereket demektir. Hanenin daima bolluk ve bereket içerisinde olacağına rüya sahibinin isyan etmeyerek sabretmesi gerekeceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA AKAN SU GÖRMEK

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında akan su gören kişinin kısmetinin bol olacağı anlamına gelmektedir. Bekar ise yakın zamanda evleneceğine, aydın bir geleceğe sahip olacağına, eğitim hayatında veya iş hayatında başarılı olacağına yorumlanır.

RÜYADA OCAKTA KAYNAYAN SU GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında ocakta kaynayan su görmesi kişinin ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için çok çalışacağına yorumlanmaktadır.