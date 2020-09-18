Rüyada şemsiye görmek ne demek? Rüyada şemsiye görmenin manası ne?

Rüyada şemsiye görmek, olumlu rüyalar arasında yer almaktadır. Kısmet, baht açıklığı olarak görülen bu rüya merak ediliyor. Rüyada şemsiye görmek huzurlu bir iç dünyaya da işaret etmektedir. Rüyada şemsiye görmenin manasını sizin için derledik.

RÜYADA ŞEMSİYE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada şemsiye görmek, bekar bir kadın için hayırlı bir kısmetle karşılaşacağına işaret etmektedir. Bazı zamanlarda da hayırlı bir arkadaşa, uzun zamandır beklenen değerli bir mala ve geçip gidecek bir kazanca delalet etmektedir.

Rüyada şemsiye gören kimse için; temkinli ve planlı hareket edeceği ve korktuğu bir şeyden emin olacağı yorumu yapılmaktadır. Genellikle rüyada görülen şemsiyenin açık ya da kapalı olmasına bakılarak yapılan yorumlar değişmektedir. Bu kapsamda görülen şemsiyenin açık olması yeni ve iyi bir işi, kapalı olması ise kişinin güven içinde bulunduğuna rivayet edilmektedir.

Rüyada görülen şemsiyenin rengi, rüya için yapılan yorumu doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda; siyah şemsiye iş hayatında yükselmeye, yeşil şemsiye huzurlu bir iç dünyaya, kırmızı şemsiye rüya sahibinin dikkat çekici tavırlarına ve sarı şemsiye de sakin bir tavra işaret etmektedir.

RÜYADA ŞEMSİYE KAYBETTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada şemsiye kaybetmek, rüya sahibi için oldukça sıkıntılı zamanlara işaret etmektedir. Buna göre rüya sahibinin dara düşeceğine ve sıkıntılı günler geçireceğine delalet etmektedir. Kişinin bu durumlar karşısında kendisini oldukça güçsüz ve çaresiz hissedeceği yorumlarına varılmaktadır.