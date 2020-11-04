Rüya tabiri hayatımızın birer parçası haline geldi. Hemen her gün gece başımızı yastığa koyduğumuzda pek çok çeşitli rüyalar görürüz. Gördüğümüz rüyaların belli bir çoğunluğu gün içerisinde yaptığımız ya da yapacak olduklarımız ile ilgilidir. Bilinçaltımıza yerleşen korkular, üzüntüler ya da mutluluklar akşam uyuduğumuzda rüyalar ile karşılaştırılır. Görmüş olduğumuz rüyalar ve gün içerisinde yaptıklarımız ile birleşir. Gördüğümüz rüyanın ne anlama geldiğini araştırmaya başlarız. Örneğin; "Rüyada birinden saklanmak neye delalet eder? Rüyada saklandığını görmek ne anlama geliyor? Birinden kaçmak ve saklanmak nasıl yorumlanır?" sorusuna cevaben detayları bu haberimizde yer verdik.



Rüyada saklanmak, arkadan iş çevirmek ve bazı şeylerin üzerini kapamaya çalışmak şeklinde tabir edilir. Rüyayı gören kişi kendine has kişiliği olan kimsedir ve toplumda farklı olarak görülür. Değişik ve kimseye benzemeyen tavırları ve renkli kişiliği ile dışlanır da sevilir de. Rüyada saklanmak böyle tuhaf kişiye ve onun uğraştığı tuhaf işlere delalet eder.

Rüyasında bir kişiden saklandığını görmek rüyanın tam tersi şekilde tabir edilir. Rüya sahibi kötülüklerden ve kötü kişilerden uzak olacağına işarettir. Rüya sahibi bir mekana girip gizlendiğini görürse sağlık ve sıhhat bulur, evlat sahibi olur.

Rüya sahibi açık alanda gizlenmek için güvenli bir yer ararsa çok güçlü olacağına yorumlanır. Kaçmak, rüyayı gören kişinin yok yere başını derde sokacak kişilere bulaşacak, evinden barkından olacak, parasını kaptıracak demektir.

Rüyada korkmak, sürpriz olacak ve hiç beklenmeyen güzel gelişmelere işaret eder. Bu vesileyle de rüya sahibinin yüzünün gülmesi anlamına gel

RÜYADA BİRİNDEN SAKLANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibi kişi rüyasında sevdiği ya da tanıdığı birilerinden saklandığını gördüyse ve kişi üstesinden gelemeyeceği büyük işlerin altına gireceğine işaret eder. Rüyada birinden saklanmak ayrıntıları ile farklı şekilde yorumlamalara açık olan bir rüyadır.

Rüya sahibi saklandığı yerden uzun süre şekilde kalmış ise bu rüya geçmişle yüzleşileceğine işaret eder. Geçmiş kişi için oldukça derin mevzulara yol açacak olaylar içermektedir. Rüyada birinden saklanmak kişinin geçmişinden alacağı sorumlulukları ders niteliğinde hisseleri ve bu derslerin sonunda ortaya çıkan yaşamının anlamını ifade eder.

RÜYADA BİRİNDEN SAKLANMAK VE AİLEDEN UZAKLAŞMAK

Rüya sahibi kişi saklanırken ailesinden en sevdiklerinden kendi evinde saklanıyorsa açığa çıkacak uzun zamandır gizli tutulan sırları işaret eder. Sırlar kişi için kendi ile ilgili alakalı olduğunu düşündürebilir ve bu durum sıkıntılı günlerin onu üzeceğine işaret eder. Rüyada birinden saklanmak ve saklanırken korku dolu olduğunu hissetmek ve görmek kişiyi stresli günlere götürecektir.

Kişi kendi evinin dışında saklandığını görmüşse saklanan sırların kedisi ile alakalı olmadığını görecektir. Kişinin tanımadığı kişilere yardım edeceği günlerin geleceğine işaret eder.

RÜYADA BİRİNDEN SAKLANMAK VE SEVDİĞİNDEN KAÇMAK

Kişi rüyasında bilerek yaptığı bir hatadan dolayı saklanıyorsa bu durumda büyük utanç yaşayacağı olayların geleceğine işaret eder. Rüyada birinden saklanmak ve onun saklandığı yerde uzun süre kalması kişi için sevdiklerinin yüzüne bakamayacak şekilde sıkıntılar yaşayacağına işaret eder.

Kişi sevdiği insanlardan kaçmak suretiyle saklanıyorsa ve sevdiği insan onu kısa zamanda buluyorsa stresli günlerin ardından mutlu günlerin ve mutlu ömrün olacağına işaret eder.