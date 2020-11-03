Rüyada öldüğünü görmek görülen duruma göre değişik gösterdiği ve buna göre tabir edildiği belirtilmektedir. Rüyaların tersi çıktığı inancına varılsa da bilinçaltımızın birer göstergesi oldukları için bazen gelecekten haber verdiği, bazende geçmişe dair anılarımızdan yola çıkarak bize bazı görüntüler sunmaktadır. Söz konusu "rüyada öldüğünü görmek neye delalettir? Rüyada kendi ölümünü görmek ne anlama gelir?" soruların yanıtları gibi bir çok konu ile ilgili her zaman araştırma yapar, bunu derinlemesine inceleriz.



Ölüm insanlar tarafından kötüye yorumlanır. Rüyada öldüğünü görmek neye delalet eder merak ediliyor. Her rüya farklı şekilde yorumlanır. Birçok farklı şekilde yorumlanan rüyalar, duruma göre değişiyor. Rüyada öldüğünü görmek kötüye mi yorumlanır merak ediliyor.

RÜYADA ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada ölmek, dini yönden eksiklikle tabir olunur. Bazen de bu rüya büyük günahtan pişman olmayla tabir olunur. Rüyasında savaşta öldürüldüğünü gören kimse dünyevi bir çok rızka erişir. Rüyada ölüp tekrar yaşadığını gören kimse günah işler ve tövbe eder. Kendisini kabirde ölü olarak görüp, eskiden vefat etmiş olduğunu zannetmek, yolculuğa işarettir. Rüyada bir kimsenin kendisini veya başka bir kimseyi ölmüş olarak görmesi, onun ahlakının bozulduğunu gösterir. Rüyada ölmüş olduğunu, fakat ne kefenlendiğini ve ne de tabuta konulduğunu, hatta arkasında ağlayanları bile olmadığını gören kimsenin, evinin yıkılıp dağılacağına veya evinin damına çökeceğine yorumlanır. Bu rüya aynı zamanda kişinin ömrünün uzun olacağına da işaret eder.

Öldüğünü, kefenlenip teneşirde bekletildiğini görmek, eğer arkasından bağıran ve ağlayanlar varsa, onun dünyaca yücelik sahibi olduğuna, yüksek ahlaklı bir kimse bulunduğuna işaret sayılır. Rüyada ölüm, yolculuk ile, bir rivayete göre, evlenme ile tabir olunur. Gemide öldüğünü görmek, halkın elinde hayatını kaybetmesi demektir. Birinin kendisini öldürdüğünü gören kimse, kendisini öldüren kimseden çok yararlanır. Rüyasında öldürüldüğünü gören kimsenin ömrü uzar. Bir kalabalık tarafından öldürüldüğünü veya linç edildiğini gören kimse, devletin en büyük yardım ve desteğini görür. Boynu vurularak öldürüldüğünü gören kimse, hasta ise hastalıktan, fakir ise fakirlikten, üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Zehir içerek öldüğünü görmek, uzun ömre işaret eder. Rüyada bir zehir içerek öldüğünüzü görmek, hayatınızda hoşa gitmeyen bir başkalık veya değişiklik olacağına delalettir.

RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada birinin öldüğünü görmek duymak veya hamile bir kadının vefat ettiğini görmesi, erkek bir evlat doğuracağına işarettir. Rüyada görülen ölü, ürkütücü bir halde değilse, hayra yorulur. Ölüye ikramda bulunan veya ölünün kendisine ikramda bulunduğu kimsenin evinde bereket meydana gelir. Kendisini ölüler içinde ve onlarla birlikte yürürken gören kimsenin eceli yakın olur. Evinde ölü gören kimse arzusuna ulaşır. Ölüyü rahat içinde görmek, ahiret hayatında da rahat olduğuna delalet eder. Bir ölüyü yerde sürüklediğini görmek, günah işlemeye delalet eder. Bir ölüyü kabre kadar götürmek, sevap işlemeye yorumlanır. Tanımadığınız bir kadının ölmüş olduğunu görmek, mevsim kuru bile olsa o yere yağmur yağacağına delildir. Kadının öldükten sonra tabutunda tekrar dirilerek kalktığını görmek, yağmurun dolu şekline dönüşeceğine alamettir. Bir kadının ölümü küçük çocuklara da yorumlanır. Öldüğü evvelce işitilen bir kimsenin ölmediğinin haber alınması, o kimsenin şahadet rütbesine eriştiği anlamına gelir. Tanınmamış bir kadının ölümünü görmek, yağmurun azlığına delalettir. Rüyada dedesinin öldüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti sona erer.

RÜYADA ÖLDÜĞÜNÜ DUYMAK

Rüyada öldüğünü duymak, o kimsenin ömrünün uzun olacağını gösterir. Uzun bir zamandan beri hasta bulunan bir yakınının öldüğünü işitmesi veya görmesi, o kimsenin sıkıntı içinde olduğunu gösterir.

RÜYADA ANNENİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada annenin veya rüyada annesinin öldüğünü gören kimse, malca zarara uğrar. Vefat etmiş annesini yaşadığını görmek, fakirliğe düşmeye delalet eder. Oğlunun yaşadığını görmek, düşmanını veya hasmını affetmeye işarettir.

RÜYADA KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek dünyevi ve uhrevi yönden güçlü olmaya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kardeşinin (kız erkek fark etmez) görmesi, her türlü sıkıntıdan emin olmaya ve sevince delalettir.