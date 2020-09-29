Rüyada namaz kılmak ne anlama gelir? Rüyada namaz kılmanın yorumu...

Rüyada namaz kılmanın anlamı iyi olarak açıklanmıştır. Namaz, yüce Allah tarafından tüm inananlara farz kılınan bir ibadettir. Namaz bereket ve hayır getirdiği için alimler rüyada namaz kılmanın anlamını güzelliklerin gelmesi olarak yorumlamıştır.

RÜYADA NAMAZ KILMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada namaz kılmak ne anlama gelir dersek, günahlardan temizlenmeye, kalbin huzur bulmasına, sözünün eri birisi olmaya, bereket ve rahmet anlamlarına işaret etmektedir. Rüyada namaz kıldığını görmek, üzüntüden, sıkıntıdan kurtulmaya, birisiyle küsse barışmaya, parası olmadan mal sahibi olmaya delalet eder. Rüyada kendini namaz kılarken görmek, mutluluk, sevinç ve huzur olarak kelimelerle anlamlandırılır. Rüyayı gören kişi hayatı boyunca çok şanslı olacağına da işaret edilir.

RÜYADA NAMAZ KILMAK NEYE İŞARETTİR?

Sadık, dürüst, doğru insan olduğunuza ve rahmet, bereket olarak ifade edilmektedir. Rüyada namaz kıldığını görmek Diyanet tarafından açıklanmasa da bazı yerlerde hayırlı işlerin olacağına işaret edilir ve anlamı iyidir.

RÜYADA CAMİDE NAMAZ KILMAK

Rüyada camide namaz kılmak rüyayı gören kişinin hayallerinin gerçekleşeceği anlamına gelir. Rüya sahibi bunu sabırla beklemesi gerekir. Rüyada cemaatle namaz kılmak, fazileti oldukça yüksektir. Güzelliklere, manevi anlamda çok istekli olduğuna, doğru yolu insanlara gösterebilmek için uğraştığına işarettir. Rüyada namaz kılanları görmek, büyük bir mutluluk ve sevinçle karşılanır. Kişinin yüreği ferahlayacaktır. Rüyada namaz tesbihi görmek, helal kazanca ve güzel haberlerin geleceğine işaret edilir. Rüyada kabede namaz kılmak, düşmanın şerrinden korunmaya ve iyilik görmeye işaret edilmektedir.