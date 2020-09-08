Rüyada kedi görmenin anlamı nedir? Rüyada yavru beyaz kedi görmenin yorumu

Rüyada kedi görmenin anlamı birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer aldı. Nankör olarak bilinen kedinin rüyada görülmesi çok çeşitli anlamlara tabi olunur. Rüyada kedinin rengi, şekli gibi unsurlar rüyayı farklı olarak yorumlamaya sebep olur. Rüyada kedi görmenin anlamını sizin için hazırladık.

RÜYADA KEDİ GÖRMEK

Rüyada kedi görmek kediyi gördüğünüz şekle duruma, kedinin rengine vb. göre rüya tabiri değişebilmektedir. Temel olarak rüyada kedi görmek çocuk sahibi olacağınıza, eğer kadın iseniz eşinizden dolayı biraz sıkıntı çekeceğinize, etrafınızda düşmanlar olabileceğine işaret eder.

Bununla beraber rüyada kedi görmek, çevresindekileri hile ile kandıran, samimiyetsiz olduğu kadar laubali ve iki yüzlü bir erkeğe de delalettir. Farklı bir rüya tabirine göre ise rüyada kedi görmek anne iseniz, çocuğunuza karşı gereğinden fazla zorlayıcı davranıyor ve eğitimini onu sıkacak bir şekilde vermeye çalışıyorsunuz demektir. Diğer bir tabirde ise rüyada kedi görmek ikiyüzlü insanlarla karşılaşacağınıza veya bir konu hususunda ümitsizliğe düşeceğinize yorulur.

RÜYADA KEDİ YAVRUSU GÖRMEK

Rüya sahibinin yakın çevresini ve aile üyelerini ihmal ettiğini ve yeteri kadar ilgi göstermediğini, bu nedenle de ilişkilerinde bazı sıkıntıların olduğunu işaret eder. Rüyada kedi yavrusu görmek, aynı zamanda kişinin yakın dostlarından birinin kendisine ihtiyaç duyduğuna ve yardım beklediğine de yorumlanır. Görülen yavrular siyah ve beyaz renklerde ise, kişi hayati bir tehlike atlatır veya uzun sürecek bir hastalığa yakalanır.

RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK

İşle ilgili olarak kazanılan başarıları kıskanan bir kişinin varlığına, ancak bu kişinin rüya sahibine pek zarar veremeyeceğine rivayet edilir. Aile hayatındaki mutluluğu gözüne kestiren kötü bir kişinin, aile bireylerini birbirlerine düşürmek için bazı oyunlar yapacağına ancak hiçbir şekilde başarılı olamayacağına ve kendisini paralamakla kalacağına delalet eder.